Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок рассказал о прогрессе команды в обороне и о том, что уже приноровился к игре калининградцев.

Евгений Латышонок globallookpress.com

«Все уже адаптировались и привыкли друг к другу. Плюс пауза на сборные положительно сказалась — было много тренировок. Мы привыкли друг к другу, и это видно по последним матчам: команда качественно играет в обороне. Каждый понимает, чего ждать от партнёра, и от этого играть легче», — сказал Латышонок «Чемпионату».

«Балтика» после 12 туров занимает 9‑е место в таблице РПЛ с 14 очками. Латышонок пришёл в команду по ходу сезона из «Зенита» и стал основным голкипером после ухода Максима Бориско в ЦСКА.