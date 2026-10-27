Французский «ПСЖ» проявляет интерес к ещё одному игроку «Барселоны» — полузащитнику Фермину Лопесу, сообщает известный журналист Экрем Конур.

Фермин Лопес globallookpress.com

По данным источника, руководство «ПСЖ» готовит «сине-гранатовым» предложение о переходе 23-летнего испанского хавбека. Помимо парижан, за прогрессом футболиста следят «Арсенал» и «Челси».

Фермин Лопес связан с «Барселоной» контрактом до 2031 года, а его трансферная стоимость оценивается в 110 миллионов евро. Напомним, что минувшим летом «ПСЖ» уже приобрёл у каталонцев форварда Феррана Торреса.