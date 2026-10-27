Знаменитый в прошлом защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер считает трансфер Гарри Кейна из «Тоттенхэма» в «Баварию» правильным выбором.

Гарри Кейн globallookpress.com

«Это был необходимый шаг. Поначалу мне казалось, что он одержим идеей стать лучшим бомбардиром Премьер‑лиги, но его амбиции шире одного рекорда. Переход дал ему реальный шанс выиграть Лигу чемпионов и всерьёз побороться за "Золотой мяч". Гарри Кейн ни за что не взял бы "Золотой мяч", играя в "Тоттенхэме", — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Летом 2023 года мюнхенский клуб подписал Кейна. Вчера, 26 октября, 33‑летний нападающий завоевал "Золотой мяч", опередив Килиана Мбаппе из "Реала" и Ламина Ямаля из "Барселоны".