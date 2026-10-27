Руководство «Ливерпуля» намерено укрепить центр обороны и уже определило список приоритетных кандидатов, пишет авторитетный инсайдер Экрем Конур.

Жюль Кунде globallookpress.com

По данным источника, в шорт-лист мерсисайдского клуба вошли четыре кандидата: Нико Шлоттербек из дортмундской «Боруссии», Алессандро Бастони из «Интера», Мурилло из «Ноттингем Форест» и Жюль Кунде из «Барселоны».

Сообщается, что английский гранд сейчас выбирают защитника и готовы его подписать в зимнее трансферное окно.

Сейчас команда Андони Ираолы после восьми туров чемпионата Англии набрала 15 очков и занимает 4-еместо.