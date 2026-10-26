Известный телевизионный комментатор Геннадий Орлов высказался о влиянии полузащитника Максима Глушенкова на игру «Зенита» в этом сезоне.

Максим Глушенков globallookpress.com

«Глушенков — безусловный лидер "Зенита". Ни прибавить ни убавить! В первом тайме Максим был не слишком заметен, раскачивался. Зато после перерыва почувствовал игру, взял инициативу на себя. Практически все опасные атаки стали проходить через него.

Посмотрите, сколько остроты он создал во втором тайме! Если не будет Глушенкова, "Зениту" придется очень сложно. Это его первый гол с пенальти в нынешнем чемпионате. Все остальные мячи он забивал с игры», — сказал Орлов «СЭ».

Всего в этом сезоне 27‑летний Глушенков провёл 13 игр, забил в них 10 мячей и сделал 4 ассиста. После победы над «Динамо» Мх (2:0) в 12-м туре РПЛ «Зенит» вернул себе лидерство в чемпионате.