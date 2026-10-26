Руководство «Манчестер Юнайтед» проводит экстренную встречу по поводу будущего главного тренера команды Майкла Каррика, сообщает The Telegraph.

Майкл Каррик globallookpress.com

45-летний английский специалист находится на грани отставки после разгромного домашнего поражения от «Борнмута» (0:3) в 8-м туре чемпионата Англии. Исполнительный директор Омар Беррада и спортивный директор Джейсон Уилкокс обсудят возможную смену наставника. Если решение об увольнении будет принято, манкунианцы назначат уже третьего главного тренера за 2026 год.

Серия «красных дьяволов» без побед во всех турнирах достигла восьми матчей, из которых пять завершились поражениями и три вничью. По итогам сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» опустился на 16-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.