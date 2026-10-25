Центральный полузащитник «Спартака» Наиль Умяров сказал, что ранний пропущенный мяч в игре с ЦСКА (0:2) сильно надломил команду психологически.

Наиль Умяров globallookpress.com

«Тяжёлое начало. Почему‑то оказались не готовы. Не хочется говорить о чём‑то неисправном. Выходить и получать гол на первой минуте — тяжёлый удар. Несмотря на то что создали много моментов, решающего действия не хватало. Не хочется искать какую‑то закономерность: каждая игра — это своя история. Сегодня мы не смогли порадовать болельщиков. Они заслуживали другого результата.

ЦСКА играл по счёту во втором тайме — позволяли им делать больше, чем в первом», — цитирует Умярова «Матч ТВ».

Красно‑белые теперь идут на 5‑м месте в таблице РПЛ с 23 очками. Следующую игру они проведут на выезде против «Локомотива».