Полузащитник «Акрона» Кристиан Бистрович прокомментировал победу команды над «Динамо» (3:1) в матче 12-го тура РПЛ.

Кристиан Бистрович globallookpress.com

«Как и ожидалось, матч был тяжелым. Мы провели отличный первый тайм. Вот это был наш футбол. Это то, над чем мы работаем. Во втором же тайме нам уже было сложнее. Когда играешь с такой качественной командой, как "Динамо", то понимаешь, что у них будут моменты. Но хорошо, что мы выдержали. Команда показала характер и выиграла.

Мы во всех играх сезона стараемся контролировать мяч и играть низом, не обращая внимания на то, против кого играем. Поэтому первый тайм против "Динамо" — показательный, так мы и хотим играть. Когда "Динамо" сравняло, было сложно, но никто из нас не переставал верить в победу. Мы в каждой игре стараемся победить.

Мой гол в ворота "Динамо"? Честно говоря, мне это не особо интересно. Для меня главное, что я забил гол, который помог команде выиграть матч», — приводит слова Бистровича «Матч ТВ».

«Акрон» набрал 12 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.