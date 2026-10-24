Казанский «Рубин» официально объявил об уходе Франка Артиги с поста главного тренера команды. Соответствующее заявление было опубликовано в клубном телеграм-канале.

Франк Артига globallookpress.com

Руководство клуба приняло решение о расставании с испанским специалистом после домашнего поражения от самарских «Крыльев Советов» со счетом 0:2 в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Временно исполняющим обязанности главного тренера казанцев назначен Олег Кузьмин.

После 12 проведенных встреч в чемпионате России «Рубин» имеет в своем активе 12 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. Поединок против «Крыльев Советов» стал для команды четвертым поражением подряд.