Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сообщил, как себя чувствует травмированный вингер команды Букайо Сака.

Букайо Сака globallookpress.com

«Сегодня во второй половине дня ему предстоит ещё одна МРТ, поскольку в области повреждения скопилось довольно много жидкости, из-за чего было трудно определить степень травмы. Вероятно, завтра мы узнаем больше. Нам нужны дополнительные обследования и заключения специалистов. Очевидно, что если футболист вынужден покинуть поле, ему больно ходить и его движения ограничены, это плохие признаки. Поэтому нужно немного терпения, чтобы мы могли дать окончательную оценку и сообщить вам», — заявил Артета на пресс-конференции.

Сака получил травму в игре ЛЧ против «Баварии» (2:2) и не смог продолжить игру, покинув поле на 10-й минуте.