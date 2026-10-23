Голкипер «Реала» Тибо Куртуа рассказал, какую цель ставит его команда в Классико.

Тибо Куртуа globallookpress.com

«Мы знаем, что "ПСЖ" — своего рода ориентир для остальных команд. Это сильнейшая команда последних двух лет, и парижане провели отличный матч против "Барселоны". Жоан Гарсия тоже совершил много великолепных сэйвов.

Нас ждет непростая игра. Конечно, мы понимаем, что способны победить. Но класико — это всегда совершенно особенный матч, который отличается от игр Лиги чемпионов. Мы должны выйти на поле, постараться победить и сократить отставание от "Барселоны", — сказал Куртуа Marca.

Центральный матч первого круга состоится 25 октября на "Камп Ноу". В Лиге чемпионов "Барселона" проиграла "ПСЖ" со счётом 2:4. Каталонский клуб возглавляет таблицу Примеры с 27 очками, а "Реал" (21) — третий.