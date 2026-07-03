Голландский «Аякс» арендует голкипера «Барселоны» Марк‑Андре тер Стегена на ближайший сезон, информирует влиятельный журналист Фабрицио Романо.

Марк-Андре тер Стеген globallookpress.com

При этом большую часть зарплаты возьмёт на себя «Аякс».

За каталонский клуб немецкий голкипер выступает с 2014 года и до 2025 года был первым номером клуба, всего проведя за это время 423 матча, пропустив 416 голов и 176 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

Вторую часть минувшего сезона тер Стеген отыграл в составе «Жироны», но из‑за серьёзной травмы провёл всего два матча. Контракт голкипера с «Барселоной» действует до 2028 года.