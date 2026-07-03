Голландский «Аякс» арендует голкипера «Барселоны» Марк‑Андре тер Стегена на ближайший сезон, информирует влиятельный журналист Фабрицио Романо.
При этом большую часть зарплаты возьмёт на себя «Аякс».
За каталонский клуб немецкий голкипер выступает с 2014 года и до 2025 года был первым номером клуба, всего проведя за это время 423 матча, пропустив 416 голов и 176 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.
Вторую часть минувшего сезона тер Стеген отыграл в составе «Жироны», но из‑за серьёзной травмы провёл всего два матча. Контракт голкипера с «Барселоной» действует до 2028 года.