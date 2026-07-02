Бывший полузащитник казанского «Рубина» Антон Швец принял официальное решение завершить профессиональную карьеру футболиста из-за череды серьезных травм, сообщает пресс-служба клуба.

Антон Швец globallookpress.com

Проблемы со здоровьем у игрока обострились в сентябре 2025 года, когда в матче 9-го тура РПЛ против тольяттинского «Акрона» он получил повреждение сухожилия, а в процессе реабилитации дополнительно травмировал крестообразную связку колена.

После упорного полугодового восстановления хавбек вернулся к тренировочному процессу в общей группе весной текущего года, однако на одном из занятий у него случился рецидив травмы сухожилия, что и вынудило спортсмена завершить выступления.