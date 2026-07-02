Сборная Бельгии одержала победу над Сенегалом (3:2 ДВ) в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026-го года.

Фрагмент матча
Фрагмент матча globallookpress.com

На 26-й минуте африканская сборная повела в счете, отличился Хабиб Диарра.

На 51-й минуте номинальные гости удвоили преимущество благодаря голу Исмаила Сарра.

Сборная Бельгии сумела сравнять счет в концовке встречи благодаря точным ударам Ромелу Лукаку и Юри Тилеманс на 86-й и 89-й минутах соответственно.

Национальные команды довели дело до дополнительного времени, где сильнее оказалась сборная Бельгии. Победный гол на счету Юри Тилеманса с пенальти на 120+5-й минуте.

Результат матча

БельгияБрюссельБельгия3:2СенегалСенегалДакар
0:1 Абиб Диарра 25' 0:2 Исмаила Сарр 51' 1:2 Ромелу Лукаку 86' 2:2 Юри Тилеманс 89' 3:2 Юри Тилеманс 120+5' пен.
Бельгия:  Тибо Куртуа,  Тимоти Кастань,  Брандон Мехеле,  Артур Теате,  Максим Де Кёйпер (Тома Мёнье 78'),  Юри Тилеманс,  Ханс Ванакен (Диегу Морейра 63'),  Кевин Де Брёйне (Доди Лукебакио 56'),  Шарль Де Кетеларе (Ромелу Лукаку 45'),  Леандро Троссард (Амаду Онана 109'),  Жереми Доку (Николас Раскин 56')
Сенегал:  Мори Дио,  Исмаил Якобс (Николас Джексон 93'),  Мусса Ньякат,  Пап Гуй (Ламин Камара 66'),  Идрисса Гана Гейе,  Абиб Диарра (Папе Сарр 73'),  Пате Сисс,  Садио Мане (Малик Диуф 93'),  Исмаила Сарр,  Илиман Ндиайе (Ибраим Мбайе 73'),  Крепин Дьятта
Жёлтые карточки:  Брандон Мехеле 64'  —  Ламин Камара 67'

По итогам этого противостояния сборная Бельгии пробилась в 1/8 финала чемпионата мира, где сыграет против победителя матча США — Босния и Герцеговина. Сборная Сенегала завершила свое выступление на турнире.