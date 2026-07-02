Сборная Бельгии одержала победу над Сенегалом (3:2 ДВ) в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026-го года.

Фрагмент матча globallookpress.com

На 26-й минуте африканская сборная повела в счете, отличился Хабиб Диарра.

На 51-й минуте номинальные гости удвоили преимущество благодаря голу Исмаила Сарра.

Сборная Бельгии сумела сравнять счет в концовке встречи благодаря точным ударам Ромелу Лукаку и Юри Тилеманс на 86-й и 89-й минутах соответственно.

Национальные команды довели дело до дополнительного времени, где сильнее оказалась сборная Бельгии. Победный гол на счету Юри Тилеманса с пенальти на 120+5-й минуте.

Результат матча Бельгия Брюссель 3:2 Сенегал Дакар 0:1 Абиб Диарра 25' 0:2 Исмаила Сарр 51' 1:2 Ромелу Лукаку 86' 2:2 Юри Тилеманс 89' 3:2 Юри Тилеманс 120+5' пен. Бельгия: Тибо Куртуа, Тимоти Кастань, Брандон Мехеле, Артур Теате, Максим Де Кёйпер ( Тома Мёнье 78' ), Юри Тилеманс, Ханс Ванакен ( Диегу Морейра 63' ), Кевин Де Брёйне ( Доди Лукебакио 56' ), Шарль Де Кетеларе ( Ромелу Лукаку 45' ), Леандро Троссард ( Амаду Онана 109' ), Жереми Доку ( Николас Раскин 56' ) Сенегал: Мори Дио, Исмаил Якобс ( Николас Джексон 93' ), Мусса Ньякат, Пап Гуй ( Ламин Камара 66' ), Идрисса Гана Гейе, Абиб Диарра ( Папе Сарр 73' ), Пате Сисс, Садио Мане ( Малик Диуф 93' ), Исмаила Сарр, Илиман Ндиайе ( Ибраим Мбайе 73' ), Крепин Дьятта Жёлтые карточки: Брандон Мехеле 64' — Ламин Камара 67'

Статистика матча 5 Удары в створ 5 9 Удары мимо 10 52 Владение мячом 48 4 Угловые удары 2 2 Офсайды 2 22 Фолы 12

По итогам этого противостояния сборная Бельгии пробилась в 1/8 финала чемпионата мира, где сыграет против победителя матча США — Босния и Герцеговина. Сборная Сенегала завершила свое выступление на турнире.