Футбол. ЧМ-2026. 1/16 финала
Сборная
Бельгии одержала победу над Сенегалом (3:2 ДВ) в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026-го года.
Фрагмент матча globallookpress.com
На 26-й минуте африканская сборная повела в счете, отличился
Хабиб Диарра.
На 51-й минуте номинальные гости удвоили преимущество благодаря голу
Исмаила Сарра.
Сборная Бельгии сумела сравнять счет в концовке встречи благодаря точным ударам
Ромелу Лукаку и Юри Тилеманс на 86-й и 89-й минутах соответственно.
Национальные команды довели дело до дополнительного времени, где сильнее оказалась сборная Бельгии. Победный гол на счету Юри Тилеманса с пенальти на 120+5-й минуте.
Результат матча
Бельгия Брюссель 3:2 Сенегал Дакар
0:1 Абиб Диарра 25' 0:2 Исмаила Сарр 51' 1:2 Ромелу Лукаку 86' 2:2 Юри Тилеманс 89' 3:2 Юри Тилеманс 120+5' пен.
Бельгия: Тибо Куртуа, Тимоти Кастань, Брандон Мехеле, Артур Теате, Максим Де Кёйпер ( Тома Мёнье ), Юри Тилеманс, Ханс Ванакен ( 78' Диегу Морейра ), Кевин Де Брёйне ( 63' Доди Лукебакио ), Шарль Де Кетеларе ( 56' Ромелу Лукаку ), Леандро Троссард ( 45' Амаду Онана ), Жереми Доку ( 109' Николас Раскин ) 56'
Сенегал: Мори Дио, Исмаил Якобс ( Николас Джексон ), Мусса Ньякат, Пап Гуй ( 93' Ламин Камара ), Идрисса Гана Гейе, Абиб Диарра ( 66' Папе Сарр ), Пате Сисс, Садио Мане ( 73' Малик Диуф ), Исмаила Сарр, Илиман Ндиайе ( 93' Ибраим Мбайе ), Крепин Дьятта 73'
Жёлтые карточки: Брандон Мехеле 64' — Ламин Камара 67'
Статистика матча
По итогам этого противостояния сборная Бельгии пробилась в 1/8 финала чемпионата мира, где сыграет против победителя матча
США — Босния и Герцеговина. Сборная Сенегала завершила свое выступление на турнире.