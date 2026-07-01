Главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв высказался о предстоящем матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Бельгии.

Пап Тьяв globallookpress.com

«Мы должны продолжать побеждать. Мы полны решимости выиграть этот матч и пройти дальше. Для нас начинается новое соревнование. Можно стать первыми в группе и все равно вылететь. Мы видели, как это произошло в матче Марокко с Нидерландами. Нам нужно действовать решительно, чтобы победить и пройти дальше.

Мы подходим к этому матчу с большой решимостью и уверенностью, но в то же время с большим уважением к Бельгии. Эта команда показывает впечатляющие результаты. Это серьезная сила в европейском и мировом футболе. Но мы готовы отдать все силы, чтобы остаться в турнире.

Мы постараемся выставить на этот матч лучший стартовый состав из возможных. Но мы знаем, что игра будет важной от начала до конца. Кто бы ни вышел на замену, он, безусловно, может внести свой вклад.

Поражения в первых двух матчах были тяжелыми. В матче с Ираком нам нужно было изменить стратегию, и именно это мы сделали, чтобы выйти в плей-офф», — цитирует Тьява Globo Esporte.

Матч между командами пройдет сегодня, 1 июля на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле. Начало — в 23:00 мск.