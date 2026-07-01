Хорватский защитник лондонского «Тоттенхэма» Лука Вушкович переходит в «Брайтон», сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Лука Вушкович globallookpress.com

По сведениям источника, клубы полностью согласовали условия трансфера, сумма которого с учетом бонусных выплат превысит 50 миллионов фунтов стерлингов. Журналист подчеркнул, что руководство «шпор» пошло на продажу 19-летнего футболиста ради изыскания средств на покупку полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали, за которого лондонская команда готова выложить рекордные для себя 105 миллионов евро.

Напомним, что минувший игровой цикл Вушкович провел на правах аренды в немецком «Гамбурге», в составе которого принял участие в 30 поединках во всех официальных турнирах, отметившись шестью забитыми мячами и одним голевым пасом.