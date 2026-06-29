Защитник сборной Бразилии Маркиньос поделился ожиданиями от матча 1/16 финала ЧМ-2026 против Японии.

Опытный футболист отметил, что бразильцев ждёт непростой поединок, несмотря на статус фаворита. По словам Маркиньоса, команда с уважением относится к сопернику и не собирается недооценивать японскую сборную.

«Это будет очень сложная игра, но мы готовы. Было бы неправильно недооценивать уровень сборной Японии.

Нам нужно постараться как можно более эффективно нейтрализовать японскую команду. Возможно, мы не лучшим образом сыграли в первом матче с Марокко, но затем улучшили свою игру. Все понимают, что нельзя терять концентрацию», — заявил Маркиньос Globo.