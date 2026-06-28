Стали известны все пары первого раунда плей-офф чемпионата мира по футболу-2026.
Открывает 1/16 финала матч сборных ЮАР и Канады, который пройдет в понедельник, 28 июня. Начало встречи в 22:00 (мск).
Все пары 1/16 финала ЧМ-2026:
- ЮАР — Канада (28 июня, Лос‑Анджелес, 22:00 мск)
- Германия — Парагвай (29 июня, Бостон, 23:30)
- Бразилия — Япония (29 июня, Хьюстон, 20:00)
- Нидерланды — Марокко (30 июня, Монтеррей, 4:00)
- Кот‑д’Ивуар — Норвегия (30 июня, Даллас, 20:00)
- Франция — Швеция (1 июля, Нью‑Джерси, 00:00)
- Мексика — Эквадор (1 июля, Мехико, 4:00)
- Англия — ДР Конго (1 июля, Атланта, 19:00)
- Бельгия — Сенегал (1 июля, Сиэтл, 23:00)
- США — Босния и Герцеговина (2 июля, Сан‑Франциско, 3:00)
- Испания — Австрия (2 июля, Лос‑Анджелес, 22:00)
- Португалия — Хорватия (3 июля, Торонто, 2:00)
- Швейцария — Алжир (3 июля, Ванкувер, 6:00)
- Австралия — Египет (3 июля, Даллас, 21:00)
- Аргентина — Кабо‑Верде (4 июля, Майами, 1:00)
- Колумбия — Гана (4 июля, Канзас‑Сити, 4:30)
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