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Открывает 1/16 финала матч сборных ЮАР и Канады, который пройдет в понедельник, 28 июня. Начало встречи в 22:00 (мск).

Стали известны все пары первого раунда плей-офф чемпионата мира по футболу-2026.

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