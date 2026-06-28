Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал, почему не стал менять капитана команды Криштиану Роналду в концовке матча третьего тура группового этапа ЧМ-2026 против Колумбии.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Встреча завершилась без забитых мячей — 0:0, а 41-летний форвард провёл на поле все 90 минут.

«Криштиану — футболист, который способен создавать опасность в штрафной площади соперника. Для нас важно, чтобы команда подстраивалась под его действия и действовала с ним синхронно. Роналду находится в хорошей физической форме, мы в режиме реального времени отслеживали его показатели, и они были на высоком уровне. Теперь у нас есть четыре дня на восстановление. Мы одинаково внимательно следим за состоянием всех игроков», — заявил Мартинес Record.

По итогам группового этапа сборная Португалии набрала пять очков и заняла второе место в группе K, получив путёвку в плей-офф чемпионата мира.

В 1/16 финала команда Роберто Мартинеса сыграет против сборной Хорватии. Матч состоится 3 июля в Торонто и начнётся в 02:00 по московскому времени.