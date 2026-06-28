Нападающий сборной Португалии Рафаэл Леау заявил, что команда хорошо сыграла в матче против Колумбии в третьем туре группового этапа ЧМ-2026.

Рафаэл Леау globallookpress.com

Встреча завершилась вничью 0:0, но форвард «Милана» считает, что у португальцев было достаточно опасных моментов, чтобы одержать победу.

«В таких матчах, против соперников высокого уровня, а теперь, в плей-офф, против Хорватии, очень важно быть эффективными. В концовке мы сделали всё возможное, чтобы забить.

Мы — Португалия и всегда уважаем любого соперника. Мы показали качество нашей команды и нашу способность терпеть. Команда с таким уровнем должна уметь проходить через тяжёлые моменты. Думаю, именно это и поможет нам зайти далеко на этом чемпионате мира. Мы сохраняем единство, и это главное», — цитирует Леау издание AS.

Матч 1/16 финала Португалия — Хорватия состоится в ночь со 2 на 3 июля по московскому времени.