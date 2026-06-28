Защитник итальянской «Аталанты» и сборной Швеции Исак Хин официально объявил о досрочном завершении своих выступлений на чемпионате мира по футболу 2026 года в связи с серьезным повреждением.

Исак Хин globallookpress.com

Футболист сообщил, что вынужден покинуть расположение национальной команды из-за травмы, которую он получил в ходе матча заключительного, 3-го тура группового этапа против сборной Японии, завершившегося со счетом 1:1.

«Мечта, которая стала реальностью, но, к сожалению, для меня она закончилась раньше, чем я ожидал. Спасибо всем шведским болельщикам, которые поддерживали нас с первого дня — вы невероятные. Огромное спасибо ребятам из команды, а также всем, кто работает в сборной, за лучший опыт, который только может получить футболист. Моей семье и близким друзьям, которые были рядом и в хорошие, и в трудные моменты, у меня нет слов, чтобы выразить, насколько я вам благодарен. Вперёд, Швеция! Я ещё вернусь», — написал Хин на своей странице в социальной сети.