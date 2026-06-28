Сборная Колумбии сыграла вничью с командой Португалии(0:0) в матче 3-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.
Несмотря на отсутствие голов, игра прошла в довольно высоком темпе. Обе команды активно шли вперёд и создавали давление у чужих ворот, однако надёжно действовали вратари и защитники.
Результат матча
КолумбияСанта-Фе-Де-Богота0:0ПортугалияЛиссабон
Колумбия: Камило Варгас, Сантьяго Арьяс (Даниэль Муньос 87'), Давинсон Санчес, Джон Лукуми, Дейер Мачадо, Джон Арьяс (Кевин Кастаньо 76'), Хефферсон Лерма (Луис Суарес 60'), Густаво Пуэрта, Хамес Родригес (Хуан Кинтеро 76'), Луис Диас, Джон Кордоба
Португалия: Диогу Кошта, Нуну Мендеш (Матеус Нунес 90'), Рубен Диаш, Жоау Канселу (Жоау Невеш 45'), Бруну Фернандеш, Витор Феррейра (Саму Кошта 70'), Рубен Невеш (Диогу Далот 45'), Ренато Вейга, Криштиану Роналду, Жоау Фелиш (Рафаэл Леау 70'), Педру Нету
Жёлтая карточка: Густаво Пуэрта 86' (Колумбия)
После этого матча сборная Колумбии с 7 очками заняла первое место в группе К. В 1/16 финала колумбийцы 4 июля сыграют с Ганой.
Сборная Португалии с 5 очками заняла второе место в группе К и в плей-офф 3 июля встретится с Хорватией.