Сборная Колумбии сыграла вничью с командой Португалии(0:0) в матче 3-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

Колумбия — Португалия globallookpress.com

Несмотря на отсутствие голов, игра прошла в довольно высоком темпе. Обе команды активно шли вперёд и создавали давление у чужих ворот, однако надёжно действовали вратари и защитники.

Результат матча Колумбия Санта-Фе-Де-Богота 0:0 Португалия Лиссабон Колумбия: Камило Варгас, Сантьяго Арьяс ( Даниэль Муньос 87' ), Давинсон Санчес, Джон Лукуми, Дейер Мачадо, Джон Арьяс ( Кевин Кастаньо 76' ), Хефферсон Лерма ( Луис Суарес 60' ), Густаво Пуэрта, Хамес Родригес ( Хуан Кинтеро 76' ), Луис Диас, Джон Кордоба Португалия: Диогу Кошта, Нуну Мендеш ( Матеус Нунес 90' ), Рубен Диаш, Жоау Канселу ( Жоау Невеш 45' ), Бруну Фернандеш, Витор Феррейра ( Саму Кошта 70' ), Рубен Невеш ( Диогу Далот 45' ), Ренато Вейга, Криштиану Роналду, Жоау Фелиш ( Рафаэл Леау 70' ), Педру Нету Жёлтая карточка: Густаво Пуэрта 86' (Колумбия)

Статистика матча 6 Удары в створ 2 11 Удары мимо 7 55 Владение мячом 45 5 Угловые удары 2 3 Офсайды 2 12 Фолы 6

После этого матча сборная Колумбии с 7 очками заняла первое место в группе К. В 1/16 финала колумбийцы 4 июля сыграют с Ганой.

Сборная Португалии с 5 очками заняла второе место в группе К и в плей-офф 3 июля встретится с Хорватией.