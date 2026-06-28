Лондонский «Челси» продолжает поиск левого защитника на замену ушедшему в мадридский «Реал» Марку Кукурельи.

Пеп Чаварррия (слева) globallookpress.com

По данным авторитетного издания Marca, одним из основных кандидатов на эту позицию стал Пеп Чаваррия из «Райо Вальекано».

Известно, что стороны ведут активные переговоры о трансфере, и они проходят в позитивном ключе. Также интерес к Чаваррии проявляет леверкузенский «Байер».

Портал Transfermarkt оценивает 28‑летнего защитника в € 10 млн, а его контракт действует до 2030 года. В минувшем сезоне он сыграл за «Райо Вальекано» 44 матча, забил один мяч и отметился тремя ассистами.