Лондонский «Челси» продолжает поиск левого защитника на замену ушедшему в мадридский «Реал» Марку Кукурельи.
По данным авторитетного издания Marca, одним из основных кандидатов на эту позицию стал Пеп Чаваррия из «Райо Вальекано».
Известно, что стороны ведут активные переговоры о трансфере, и они проходят в позитивном ключе. Также интерес к Чаваррии проявляет леверкузенский «Байер».
Портал Transfermarkt оценивает 28‑летнего защитника в € 10 млн, а его контракт действует до 2030 года. В минувшем сезоне он сыграл за «Райо Вальекано» 44 матча, забил один мяч и отметился тремя ассистами.