Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался об игре защитника команды Дугласа Сантоса за сборную Бразилии на чемпионате мира.

Константин Зырянов globallookpress.com

«Я хочу, чтобы футболисты сборной Бразилии вернулись как можно позже, желаю им дойти до финала. Считаю, что Дуглас Сантос играет на своём уровне. Если бы он подключался ещё больше в атаку… Я так понимаю, что установка тренера — не бежать и не мешать Винисиусу играть в футбол. Сантос играет очень хорошо», — цитирует Зырянова « Чемпионат ».

Напомним, что Дуглас Сантос принял участие во всех трех матчах группового этапа ЧМ-2026 и получил одну желтую карточку. Команда пробилась в 1/16 финала турнира.