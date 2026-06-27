Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и национальной команды Уругвая Мануэль Угарте получил тяжелую травму колена на чемпионате мира — 2026.

Мануэль Угарте globallookpress.com

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях, футболиста унесли с поля на носилках уже в первом тайме матча против сборной Испании. В английском клубе сейчас ожидают результатов углубленного медицинского обследования. Руководство «красных дьяволов» серьезно опасается, что повреждение может негативно повлиять на будущую карьеру игрока.

По информации источника, уругваец входил в список футболистов, которых манкунианцы планировали продать в летнее трансферное окно. Из-за травмы сорвать сделку теперь весьма вероятно, что вынудит «Манчестер Юнайтед» пересмотреть свои планы и, возможно, выйти на рынок для покупки нового хавбека.