Главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 против Хорватии.

Карлуш Кейруш globallookpress.com

«Моя единственная цель — чтобы мы боролись за победу все 90 минут. Это все, что имеет значение в футболе. Завтра увидим, на что больше будет похож матч — на рок-н-ролл, самбу или танго, но в одном можно быть уверенными: мы обязаны быть готовыми. Хочу гордиться собой, своими игроками и той работой, которую они проделывают для болельщиков. Когда счастливы фанаты, счастливы и мы. Наша работа — делать болельщиков счастливыми»,— цитирует Кейруша пресс-служба ФИФА

Матч между командами пройдет в ночь на 28 июня, начало — в 00:00 по мск. Встреча состоится на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии.