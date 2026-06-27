Вингер сборной Испании и «Кристал Пэлас» Йереми Пино рискует пропустить оставшуюся часть чемпионата мира — 2026 из-за подозрений на перелом ключицы.

Йереми Пино globallookpress.com

По информации издания BBC Sport, футболист получил серьезную травму в матче группового этапа против Уругвая (1:0). Пино вошел в игру на 66-й минуте, заменив нападающего Алекса Баэну. В концовке встречи полузащитник неудачно упал на левое плечо. Несмотря на сильную боль, вингер остался на поле и доиграл матч до конца, так как тренерский штаб испанцев к тому моменту исчерпал лимит замен.

Сегодня, 27 июня, футболист пройдет углубленное медицинское обследование. Если диагноз подтвердится, испанец точно не сыграет на мундиале. Напомним, сборная Испании набрала семь очков, уверенно вышла в плей-офф с первого места в группе H и теперь ожидает своего соперника по 1/16 финала.