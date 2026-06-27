Защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико отметил, что Лионель Месси находится в великолепной форме на чемпионате мира — 2026, демонстрируя уровень, близкий к триумфальному мундиалю-2022.

Николас Тальяфико globallookpress.com

«Каждый игрок, когда приезжает в сборную, хочет сделать все лучшее для своего партнера. Когда собираешь 10 или 15 игроков с таким же мышлением, сопернику становится очень сложно победить. Это делает нас очень крепкой сборной. Месси находится на том же уровне, что и в 2022 году, он получает от этого большое удовольствие. Не нужно накладывать на себя никакого давления», — сказал Тальяфико Ole.

38-летний форвард возглавляет гонку бомбардиров турнира, забив 5 мячей в двух матчах группового этапа и установив рекорд в 18 голов за карьеру на чемпионатах мира.