Главный тренер сборной Колумбии Нестор Лоренсо высказался о предстоящем матче против команды Португалии на ЧМ-2026.

Нестор Лоренсо globallookpress.com

«Против португальцев осторожными нужно быть и с Роналду, и с остальными футболистами. Нельзя сосредотачиваться только на одном игроке. Нужно быть внимательным ко всем игрокам, потому что все они опасны. Витинья и Роналду играют решающую роль. Надеемся, что у нас получится их остановить», — приводит слова Лоренсо Record.

Матч Колумбия — Португалия состоится в воскресенье, 28 июня. Начало игры — в 02:30 мск.