Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа высказался о выходе команды в плей-офф ЧМ-2026.

Тибо Куртуа globallookpress.com

«Мы знали, что нас критикуют, это логично. Мы сыграли вничью с Египтом и провели не лучший матч. Потом нам нужно было побеждать Иран, но мы упустили слишком много моментов — у нас были проблемы с реализацией. Поэтому последняя игра, очевидно, стала для нас матчем под лозунгом "все или ничего".

Способна ли Бельгия пройти весь путь на ЧМ? Нет, я так не думаю. Нужно быть реалистами. На данный момент мы далеки от статуса претендента на победу. Думаю, о возможной победе на турнире можно говорить только тогда, когда ты уже дошел до полуфинала. До этого — нет.

Внутри команды мы считаем, что если выйдем в четвертьфинал, у нас появится хороший шанс, а дальше в футболе возможно все. Но мы будем идти от матча к матчу. Не думаю, что мы обладаем тем же качеством, что и в 2018 году, но у нас очень хорошая команда.

Я чувствую, что мы можем играть против любой команды мира и точно дадим ей бой. Хватит ли нам этого, чтобы победить в турнире, я не знаю — время покажет. Сейчас мы сохраняем спокойствие и идем от игры к игре. Думаю, если мы выйдем в четвертьфинал, это будет очень хороший результат. А там можем встретиться, например, с Испанией — посмотрим», — приводит слова Куртуа официальный сайт ФИФА.

Напомним, что сборная Бельгии набрала пять очков и вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первой строчки в турнирной таблице.