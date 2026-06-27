Капитан и полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне прокомментировал разгромную победу над Новой Зеландией (5:1) в заключительном туре группового этапа чемпионата мира — 2026.

Кевин Де Брейне globallookpress.com

«Это еще не повод для праздника. Конечно, мы счастливы, потому что после двух туров наше положение было непростым. Единственное, что зависело от нас, — выиграть свой матч. Мы это сделали. Благодаря результатам остальных встреч мы заняли первое место в группе и сможем остаться в Сиэтле, что само по себе может стать преимуществом. Но теперь начинается совсем другой турнир — плей-офф, где все решает один матч. Вот теперь все только начинается», — с улыбкой сказал Де Брейне, слова которого приводит Nieuwsblad.

Благодаря этому успеху бельгийская команда набрала 5 очков, уверенно заняла первое место в группе G и гарантировала себе участие в плей-офф турнира. Соперник по 1/16 финала определится после завершения всех матчей групповой стадии.

Сборная Новой Зеландии завершила выступление на мундиале с одним баллом в активе, заняв последнюю строчку в квартете и покинув соревнования.