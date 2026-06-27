Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро высказался о предстоящем матче против ДР Конго на ЧМ-2026.

Фабио Каннаваро globallookpress.com

«Конго — тоже очень хорошая команда, опытная, физически подготовленная. Но мы постараемся их обыграть. Завтрашняя игра будет другой, потому что мы играли против двух соперников высшего уровня. Прошлая игра тоже была непростой, мы ее проанализировали.

Я стараюсь дать каждому шанс, потому что это очень важный опыт.

Мы многому учимся на чемпионате мира. Мы можем расти как команда на этом турнире. Потому что мы играли против соперников высокого уровня. Завтрашний матч также послужит нашему развитию», — приводит слова Каннаваро championat.uz.

Матч Узбекистан — ДР Конго состоится в воскресенье, 28 июня. Начало игры — в 02:30 мск. У сборной Узбекистана в настоящий момент нет зачетных баллов. Она располагается на последнем месте в турнирной таблице своей группы.