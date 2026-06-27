Завершились два матча третьего тура группового этапа в квартете G.

Кевин Де Брейне
Кевин Де Брейне globallookpress.com

Бельгия разгромила Новую Зеландию со счётом 5:1.

Единственный мяч в первом тайме, на 28‑й минуте, забил хавбек бельгийцев Юри Тилеманс, а все основные события развивались после перерыва.

На 50‑й минуте преимущество бельгийцев увеличил Леандро Троссард, через 16 минут отличился Кевин Де Брейне.

На 84‑й минуте Новая Зеландия смогла сделать счёт 1:3 после точного удара Элайджи Юста, но в конце Бельгия окончательно добила соперника.

На 86‑й минуте Ромелу Лукаку забил четвёртый мяч, а на 90+4‑й минуте поставил точку Алексис Салемакерс.

Результат матча

Новая ЗеландияВеллингтонНовая Зеландия1:5БельгияБельгияБрюссель
0:1 Леандро Троссард 28' 0:2 Леандро Троссард 50' 0:3 Кевин Де Брёйне 66' 1:3 Элайджа Джаст 84' 1:4 Ромелу Лукаку 86' 1:5 Алексис Салемакерс 90+4'
Новая Зеландия:  Макс Крокомб,  Финн Сёрман,  Тайлер Биндон,  Либерато Кэкачей (Фрэнсис Де Врис 79'),  Тим Пэйн (Майкл Боксолл 64'),  Джо Белл (Каллум Вилльям Маккоуотт 64'),  Марко Стаменич,  Сарпит Сингх (Бен Олд 45'),  Райан Томас (Джесси Рандалл 45'),  Элайджа Джаст,  Крис Вуд
Бельгия:  Тибо Куртуа,  Максим Де Кёйпер,  Артур Теате,  Брандон Мехеле,  Тимоти Кастань,  Шарль Де Кетеларе (Ромелу Лукаку 85'),  Кевин Де Брёйне (Алексис Салемакерс 72'),  Ханс Ванакен,  Юри Тилеманс (Николас Раскин 85'),  Леандро Троссард (Амаду Онана 72'),  Жереми Доку (Матиас Фернандес 56')
Жёлтые карточки:  Марко Стаменич 46' (Новая Зеландия),  Элайджа Джаст 56' (Новая Зеландия)

В параллельной встрече Египет и Иран сыграли вничью — 1:1.

На 5‑й минуте египтяне повели после гола Махмуда Сабера. Через 6 минут иранцы получили право на пенальти, который не смог реализовать Мехди Тареми.

Тем не менее через три минуты Иран сравнял счёт — отличился Рамин Резаян.
Второй тайм провел более закрыто и в равном ключе. В результате Египет смог отстоять нужную для себя ничью.

Результат матча

ЕгипетКаирЕгипет1:1ИранИранТегеран
1:0 Махмуд Сабер 5' 1:1 Рамин Резаян 14' 1:2 Шоджа Халилзаде 90+3'

Первое место в группе за счет лучшего количества мячей заняла Бельгия с 5 очками. Египет (5) — второй. Обе команды вышли в плей-офф. Иран (3) и ждет своей участи. Новая Зелания (1) покидает турнир.