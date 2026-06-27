Завершились два матча третьего тура группового этапа в квартете G.

Кевин Де Брейне globallookpress.com

Бельгия разгромила Новую Зеландию со счётом 5:1.

Единственный мяч в первом тайме, на 28‑й минуте, забил хавбек бельгийцев Юри Тилеманс, а все основные события развивались после перерыва.

На 50‑й минуте преимущество бельгийцев увеличил Леандро Троссард, через 16 минут отличился Кевин Де Брейне.

На 84‑й минуте Новая Зеландия смогла сделать счёт 1:3 после точного удара Элайджи Юста, но в конце Бельгия окончательно добила соперника.

На 86‑й минуте Ромелу Лукаку забил четвёртый мяч, а на 90+4‑й минуте поставил точку Алексис Салемакерс.

Результат матча Новая Зеландия Веллингтон 1:5 Бельгия Брюссель 0:1 Леандро Троссард 28' 0:2 Леандро Троссард 50' 0:3 Кевин Де Брёйне 66' 1:3 Элайджа Джаст 84' 1:4 Ромелу Лукаку 86' 1:5 Алексис Салемакерс 90+4' Новая Зеландия: Макс Крокомб, Финн Сёрман, Тайлер Биндон, Либерато Кэкачей ( Фрэнсис Де Врис 79' ), Тим Пэйн ( Майкл Боксолл 64' ), Джо Белл ( Каллум Вилльям Маккоуотт 64' ), Марко Стаменич, Сарпит Сингх ( Бен Олд 45' ), Райан Томас ( Джесси Рандалл 45' ), Элайджа Джаст, Крис Вуд Бельгия: Тибо Куртуа, Максим Де Кёйпер, Артур Теате, Брандон Мехеле, Тимоти Кастань, Шарль Де Кетеларе ( Ромелу Лукаку 85' ), Кевин Де Брёйне ( Алексис Салемакерс 72' ), Ханс Ванакен, Юри Тилеманс ( Николас Раскин 85' ), Леандро Троссард ( Амаду Онана 72' ), Жереми Доку ( Матиас Фернандес 56' ) Жёлтые карточки: Марко Стаменич 46' (Новая Зеландия), Элайджа Джаст 56' (Новая Зеландия)

Статистика матча 2 Удары в створ 10 3 Удары мимо 13 45 Владение мячом 55 5 Угловые удары 8 1 Офсайды 1 10 Фолы 7

В параллельной встрече Египет и Иран сыграли вничью — 1:1.

На 5‑й минуте египтяне повели после гола Махмуда Сабера. Через 6 минут иранцы получили право на пенальти, который не смог реализовать Мехди Тареми.

Тем не менее через три минуты Иран сравнял счёт — отличился Рамин Резаян.

Второй тайм провел более закрыто и в равном ключе. В результате Египет смог отстоять нужную для себя ничью.

Результат матча Египет Каир 1:1 Иран Тегеран 1:0 Махмуд Сабер 5' 1:1 Рамин Резаян 14' 1:2 Шоджа Халилзаде 90+3'

Первое место в группе за счет лучшего количества мячей заняла Бельгия с 5 очками. Египет (5) — второй. Обе команды вышли в плей-офф. Иран (3) и ждет своей участи. Новая Зелания (1) покидает турнир.