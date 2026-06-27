Завершились два матча третьего тура группового этапа в квартете G.
Бельгия разгромила Новую Зеландию со счётом 5:1.
Единственный мяч в первом тайме, на 28‑й минуте, забил хавбек бельгийцев Юри Тилеманс, а все основные события развивались после перерыва.
На 50‑й минуте преимущество бельгийцев увеличил Леандро Троссард, через 16 минут отличился Кевин Де Брейне.
На 84‑й минуте Новая Зеландия смогла сделать счёт 1:3 после точного удара Элайджи Юста, но в конце Бельгия окончательно добила соперника.
На 86‑й минуте Ромелу Лукаку забил четвёртый мяч, а на 90+4‑й минуте поставил точку Алексис Салемакерс.
Результат матча
В параллельной встрече Египет и Иран сыграли вничью — 1:1.
На 5‑й минуте египтяне повели после гола Махмуда Сабера. Через 6 минут иранцы получили право на пенальти, который не смог реализовать Мехди Тареми.
Тем не менее через три минуты Иран сравнял счёт — отличился Рамин Резаян.
Второй тайм провел более закрыто и в равном ключе. В результате Египет смог отстоять нужную для себя ничью.
Результат матча
Первое место в группе за счет лучшего количества мячей заняла Бельгия с 5 очками. Египет (5) — второй. Обе команды вышли в плей-офф. Иран (3) и ждет своей участи. Новая Зелания (1) покидает турнир.