Наставник сборной Франции Дидье Дешам установил исторический рекорд, став самым побеждающим главным тренером в истории чемпионатов мира.

Дидье Дешам globallookpress.com

Французский специалист записал на свой счет 17-ю победу на мундиалях, обойдя по этому показателю легендарного немца Хельмута Шена (16 побед). Третью строчку в данном рейтинге удерживает бразилец Луис Фелипе Сколари с 14 выигранными матчами. При этом процент побед Дешама на мировых первенствах достиг феноменальной отметки в 77,3%.

Уникальный рекорд был зафиксирован 26 июня в матче группового этапа против Норвегии (4:1), однако сам Дешам на тренерской скамье отсутствовал. Специалист был вынужден срочно покинуть расположение команды и улететь на родину в связи со смертью матери. В этой встрече действиями футболистов руководил его многолетний ассистент Ги Стефан.

Благодаря этому успеху Франция уверенно вышла в плей-офф ЧМ-2026, где в 1/16 финала померится силами со сборной Швеции.