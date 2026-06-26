26 июня в 02:00 мск состоится матч 3-го тура чемпионата мира между сборными Туниса и Нидерландов. Узнайте, где можно будет посмотреть поединок.

Команда Рональда Кумана не будет церемониться с соперником. К третьему туру она еще не решила вопрос о выходе в плей-офф, поэтому ее устроит только победа. Учитывая, что Тунис крупно проиграл два прошлых матча, можно ожидать, что Нидерланды без труда завершат групповой этап.

Нидерланды — самая результативная команда группы F. Тунис до этого проиграл 0:4 Японии и 1:5 Швеции. Таким образом, «оранжевые» сегодня вполне могут добыть результативную победу.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru предложили прогноз на игру.

Букмекеры дают такие коэффициенты: 30.0 — победа сборной Туниса, 11.0 — ничья, 1.10 — победа сборной Нидерландов.

Искусственный интеллект предсказал результат 4:2 в пользу сборной Нидерландов.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Тунис — Нидерланды смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Тунис — Нидерланды в подробном онлайн-репортаже.