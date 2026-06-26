Главный тренер красноярского «Енисея» Сергей Ташуев оценил перспективы хавбека «Локомотива» Алексея Батракова.

Сергей Ташуев globallookpress.com

«Нет никакой трагедии в том, что трансфер Батракова в "ПСЖ" сорвался. Ему туда пока рано. Алексей молодой, у него ещё вся карьера впереди. Может, оно и к лучшему. Зато будет стабильно получать игровое время, может, сумеет привести "Локомотив" к трофею. Это была бы красивая история. А в Европе поиграть ещё успеет», — цитирует Ташуева « Советский спорт ».

В прошлом сезоне Батраков принял участие в 28 матчах РПЛ, в которых забил 13 мячей и сделал 10 результативных передач.