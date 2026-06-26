Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер прокомментировал поражение команды от Эквадора в матче группового этапа ЧМ-2026.

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Экс-футболист поздравил эквадорцев с победой, но отметил, что немецкой команде не хватило качества в игре с мячом и уверенности при контроле ситуации на поле.

«Поздравляю Эквадор с победой. От Германии мне не хватило ясности в действиях и доминирования во владении мячом. Против такого компактного соперника нужна более глубокая скамейка, а при таком качестве поля ещё необходимо было чаще рисковать с дальними передачами. Я не увидел у команды ни того, ни другого», — написал Швайнштайгер в соцсетях.

Сборная Германии уступила Эквадору со счётом 1:2 в заключительном туре группового этапа, однако это не помешало команде Юлиана Нагельсманна занять первое место в квартете и выйти в плей-офф чемпионата мира — 2026.