Сборная Парагвая сыграла вничью с командой Австралии (0:0) в матче 3-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

Парагвай — Австралия globallookpress.com

Австралийцы немного более активно действовали в атаке, заставляя Парагвай держать позиционную оборону, но команды так и не открыли счет в основное время матча.

Результат матча Парагвай Асунсьон 0:0 Австралия Канберра Парагвай: Орландо Хиль, Хуан Хосе Касерес, Густаво Веласкес, Густаво Гомес, Омар Альдерете ( Хосе Канале 84' ), Александро Майдана ( Маурисио 45' ), Диего Гомес ( Хуниор Алонсо 90' ), Андрес Кубас, Матиас Галарса ( Дамиан Бобадилья 90' ), Габриэль Авалос ( Алекс Арсе 67' ), Хулио Энсисо Австралия: Патрик Бич, Азиз Бехич, Джордан Бос, Лукас Херрингтон, Гарри Суттар, Алессандро Чиркати, Коннор Меткалф, Кристиан Вольпато ( Айдин Хрустич 58' ), Джексон Ирвайн ( Тете Енги 84' ), Нестори Иранкунда ( Пол Окон-Энгстлер 84' ), Aiden O'Neill Жёлтые карточки: Диего Гомес 77' — Джексон Ирвайн 46'

Статистика матча 2 Удары в створ 5 4 Удары мимо 4 44 Владение мячом 56 1 Угловые удары 3 9 Фолы 6

После этого матча сборная Австралии набрала 4 очка и заняла второе место в группе D. В 1/16 финала австралийцы сыграют 3 июля с командой, занявшей второе место в группе G.

У Парагвая 4 очка и третья строчка в таблице группы, они тоже сыграют в плей-офф турнира.