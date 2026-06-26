Сборная Парагвая сыграла вничью с командой Австралии (0:0) в матче 3-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.
Австралийцы немного более активно действовали в атаке, заставляя Парагвай держать позиционную оборону, но команды так и не открыли счет в основное время матча.
Результат матча
ПарагвайАсунсьон0:0АвстралияКанберра
Парагвай: Орландо Хиль, Хуан Хосе Касерес, Густаво Веласкес, Густаво Гомес, Омар Альдерете (Хосе Канале 84'), Александро Майдана (Маурисио 45'), Диего Гомес (Хуниор Алонсо 90'), Андрес Кубас, Матиас Галарса (Дамиан Бобадилья 90'), Габриэль Авалос (Алекс Арсе 67'), Хулио Энсисо
Австралия: Патрик Бич, Азиз Бехич, Джордан Бос, Лукас Херрингтон, Гарри Суттар, Алессандро Чиркати, Коннор Меткалф, Кристиан Вольпато (Айдин Хрустич 58'), Джексон Ирвайн (Тете Енги 84'), Нестори Иранкунда (Пол Окон-Энгстлер 84'), Aiden O'Neill
Жёлтые карточки: Диего Гомес 77' — Джексон Ирвайн 46'
После этого матча сборная Австралии набрала 4 очка и заняла второе место в группе D. В 1/16 финала австралийцы сыграют 3 июля с командой, занявшей второе место в группе G.
У Парагвая 4 очка и третья строчка в таблице группы, они тоже сыграют в плей-офф турнира.