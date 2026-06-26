«Марсель» готов рассмотреть предложения по нападающему Пьеру-Эмерику Обамеянгу в летнее трансферное окно. Об этом сообщил журналист Экрем Конур.

По информации источника, французский клуб хочет расстаться с 37-летним форвардом из-за его высокой заработной платы. Руководство команды оценивает возможный трансфер примерно в 1,5 миллиона евро.

Ситуацией вокруг габонского нападающего интересуются несколько клубов. В частности, Обамеянг входит в сферу интересов турецких команд, а также представителей чемпионатов Испании, Италии и США.

Форвард перешёл в «Марсель» прошлым летом, подписав двухлетнее соглашение. В минувшем сезоне Обамеянг провёл 41 матч, в которых отметился 14 голами и 10 результативными передачами.