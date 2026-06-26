Экс-форвард сборной России Александр Кержаков высказался о перспективах сборной Узбекистана на ЧМ-2026 перед матчем 3-го тура против команды ДР Конго.

Сборная Узбекистана по футболу
Сборная Узбекистана по футболу globallookpress.com

«У сборной Узбекистана очень небольшие шансы на выход из группы на чемпионате мира. Потому что обыграть ДР Конго нужно с огромной разницей по забитым мячам. Не думаю, что сборная Узбекистана выйдет в плей-офф и случится какое-то чудо. Об этой сборной можно сказать так же, как и о Кюрасао. Их попадание на чемпионат мира — это огромный успех для узбекского футбола. Хочется надеяться, что в дальнейшем они будут только развивать этот успех», — цитирует Кержакова «Чемпионат».

Матч между командами пройдет 28 июня на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. Узбекистан на данный момент занимает последнее место в группе, не набрав ни одного очка за две встречи.