Экс-форвард сборной России Александр Кержаков высказался о перспективах сборной Узбекистана на ЧМ-2026 перед матчем 3-го тура против команды ДР Конго.

Сборная Узбекистана по футболу globallookpress.com

«У сборной Узбекистана очень небольшие шансы на выход из группы на чемпионате мира. Потому что обыграть ДР Конго нужно с огромной разницей по забитым мячам. Не думаю, что сборная Узбекистана выйдет в плей-офф и случится какое-то чудо. Об этой сборной можно сказать так же, как и о Кюрасао. Их попадание на чемпионат мира — это огромный успех для узбекского футбола. Хочется надеяться, что в дальнейшем они будут только развивать этот успех», — цитирует Кержакова «Чемпионат».

Матч между командами пройдет 28 июня на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. Узбекистан на данный момент занимает последнее место в группе, не набрав ни одного очка за две встречи.