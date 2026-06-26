В матче 3-го тура чемпионата мира встретятся сборные Японии и Швеции. Поединок состоится 26 июня в 02:00 мск. Узнайте, где и как смотреть игру.

Если Японию сегодня устроит ничья, то для Швеции приемлемым будет лишь один результат — победа. При этом, шведы вполне могут выйти в плей-офф с третьей позиции, так как имеют неплохую статистику. Но откажутся ли скандинавы от возможности победить?

Япония — непростой соперник. Она отобрала очки у Нидерландов (2:2) и разгромила Тунис (4:0). Сейчас у нее 4 очка и она занимает второе место в квартете.

Интересно, что команды первый раз встретятся в официальном турнире. Всего они играли 4 раза и Япония ни разу не победила, а вот Швеция имеет в активе одну победу.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.75.

Коэффициенты букмекеров следующие: 1.92 — победа сборной Японии, 3.55 — ничья, 4.40 — победа сборной Швеции.

ИИ считает, что команды разойдутся ничьей 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Япония — Швеция смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Япония — Швеция в подробном онлайн-репортаже.