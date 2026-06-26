Сборная Эквадора обыграла команду Германии в матче 3-го тура группы E ЧМ-2026 — 2:1.

Эквадор — Германия globallookpress.com

Германия вышла вперед уже на второй минуте после гола Лероя Зане. Семь минут спустя Нилсон Ангуло сравнял счет. Гол Гонсало Платы на 77-й минуте принес победу латиноамериканской команде.

Результат матча Эквадор Кито 2:1 Германия Берлин 0:1 Лерой Зане 2' 1:1 Нильсон Ангуло 9' 2:1 Гонсало Плата 77' Эквадор: Эрнан Галиндес, Алан Франко ( Анхело Пресиадо 64' ), Хоэль Ордоньес, Вильян Пачо, Пьеро Инкапье ( Первис Эступинан 71' ), Мойсес Кайседо, Гонсало Плата, Джон Йебоа ( Хорди Кайседо 85' ), Педро Вите, Нильсон Ангуло ( Феликс Торрес 85' ), Эннер Валенсия ( Kевин Родригес 64' ) Германия: Мануэль Нойер, Антонио Рюдигер, Жонатан Та, Йозуа Киммих ( Дениз Ундав 60' ), Кай Хаверц ( Малик Тшау 60' ), Флориан Вирц ( Паскаль Грос 73' ), Джамал Мусиала, Давид Раум, Александар Павлович ( Ангело Штиллер 45' ), Феликс Нмеча ( Максимилиан Байер 64' ), Лерой Зане Жёлтые карточки: Пьеро Инкапье 43', Алан Франко 50', Гонсало Плата 89' — Александар Павлович 44'

Статистика матча 3 Удары в створ 3 2 Удары мимо 2 39 Владение мячом 61 3 Угловые удары 2 1 Офсайды 0 15 Фолы 9

Германия как и Кот-д'Ивуар набрала шесть очков, но благодаря победе в личной встрече еще во втором туре выиграла группу. Эквадор с четырьмя баллами расположился на третьей строчке и имеет шансы для продолжения борьбы на турнире.