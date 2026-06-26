Сборная Эквадора обыграла команду Германии в матче 3-го тура группы E ЧМ-2026 — 2:1.
Германия вышла вперед уже на второй минуте после гола Лероя Зане. Семь минут спустя Нилсон Ангуло сравнял счет. Гол Гонсало Платы на 77-й минуте принес победу латиноамериканской команде.
Результат матча
ЭквадорКито2:1ГерманияБерлин
0:1 Лерой Зане 2' 1:1 Нильсон Ангуло 9' 2:1 Гонсало Плата 77'
Эквадор: Эрнан Галиндес, Алан Франко (Анхело Пресиадо 64'), Хоэль Ордоньес, Вильян Пачо, Пьеро Инкапье (Первис Эступинан 71'), Мойсес Кайседо, Гонсало Плата, Джон Йебоа (Хорди Кайседо 85'), Педро Вите, Нильсон Ангуло (Феликс Торрес 85'), Эннер Валенсия (Kевин Родригес 64')
Германия: Мануэль Нойер, Антонио Рюдигер, Жонатан Та, Йозуа Киммих (Дениз Ундав 60'), Кай Хаверц (Малик Тшау 60'), Флориан Вирц (Паскаль Грос 73'), Джамал Мусиала, Давид Раум, Александар Павлович (Ангело Штиллер 45'), Феликс Нмеча (Максимилиан Байер 64'), Лерой Зане
Жёлтые карточки: Пьеро Инкапье 43', Алан Франко 50', Гонсало Плата 89' — Александар Павлович 44'
Германия как и Кот-д'Ивуар набрала шесть очков, но благодаря победе в личной встрече еще во втором туре выиграла группу. Эквадор с четырьмя баллами расположился на третьей строчке и имеет шансы для продолжения борьбы на турнире.