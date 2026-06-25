Немецкий голкипер «Барселоны» Марк‑Андре тер Стеген летом может присоединиться к «Аяксу», сообщает издание AS.

Марк-Андре тер Стеген globallookpress.com

По данным источника, голландский клуб хочет взять 34‑летнего вратаря в аренду на один сезон. Технический директор клуба Йорди Кройф уже провёл переговоры с руководством каталонцев, и они закончились предварительной договорённостью.

Большую часть прошлого сезона тер Стеген пропустил из‑за травм. В «Барселоне» он потерял место в основе, а за «Жирону», в которую отправился зимой, сыграл всего два матча.

В новом сезоне «Аяксу» предстоят выступления в Лиге конференций. У клуба не лучшее финансовое положение, поэтому речь может идти только об аренде.