Экс-футболист Роман Шаронов отметил, какого игрока не хватает сборной Бразилии на ЧМ-2026.

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Ранее «селесао» вышли в плей-офф ЧМ-2026, разгромив Шотландию со счетом 3:0.

«Чемпионат мира потихоньку разгоняется, команды изучили друг друга, идет борьба за выход из группы. У каждого своя стратегия. Кто‑то отвалился.

Швейцарцы провели три разных матчах на турнире, а у Канады есть четкий рисунок игры, они играют не по счету. Это уже работа тренера. Швейцария и Канада в очном матче играли в открытый футбол. Неплохая интенсивность, матч был смотрибельным. Оборона Канады, однако, играла несинхронно, отсюда и пропущенные голы. Вообще ошибки двух команд при пропущенных мячах очень похожи.

Карло Анчелотти отлично выстроил отношения с игроками, с топами бразильскими. На индивидуально сильных игроков и была ставка. Но этой сборной не хватает опорного полузащитника конструктивного плана. Каземиро не тот игрок. У них больше индивидуальных действий, чем командных», — цитирует Шаронова «Матч ТВ».