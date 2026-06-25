Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино заявил, что в заключительном туре группового этапа домашнего чемпионата мира его команда будет играть исключительно на победу.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

«Прежде всего мы добились того, чего хотели, — вышли в следующий раунд. Но теперь важно сыграть как можно лучше, потому что завтра мы хотим победить. Мы уже квалифицировались в плей-офф, но хотим выиграть. Хотим пройти дальше с тремя победами в активе», — цитирует Почеттино пресс-служба ФИФА.

Американские футболисты подходят к матчу против Турции без турнирного давления, так как они досрочно гарантировали себе первое место в квартете D. В первых двух турах сборная США набрала максимальные шесть очков, поочередно обыграв национальные команды Парагвая со счетом 4:1 и Австралии со счетом 2:0.