Нападающий сборной Бразилии Неймар эмоционально отреагировал на свой первый матч на ЧМ-2026. 34-летний форвард вышел на замену в заключительном поединке группового этапа против Шотландии.

Встреча завершилась уверенной победой бразильцев со счетом 3:0. Неймар появился на поле на 76-й минуте, заменив Матеуса Кунью. Для нападающего этот матч стал первым за сборную Бразилии с 2023 года.

«Да, я плакал в раздевалке. Слава богу, что могу помочь своей стране, я так счастлив», — приводит слова Неймара журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

Сборная Бразилии завершила групповой этап на первом месте в квартете C, набрав семь очков.