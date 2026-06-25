Английский «Манчестер Юнайтед» присматривается к голкиперу сборной Шотландии Ангусу Ганну.

Ангус Ганн globallookpress.com

Манкунианцы намерены избавиться от Андре Онана и Алтая Байындыра и приобрести другого вратаря в качестве дублёра Сена Ламменса.

По данным издания The Sun, именно 30‑летний Ганн — основной кандидат на эту позицию.

Этот сезон вратарь провёл в «Ноттингем Форест» в роли дублёра, а затем покинул клуб на правах свободного агента.

На чемпионате мира 2026 года Ганн был основным голкипером сборной Шотландии и провёл все три матча.