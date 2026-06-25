Сборная Шотландии потерпела поражение от команды Бразилии (0:3) в матче 3-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

Шотландия — Бразилия globallookpress.com

Счет в матче был открыт уже на 7-й минуте. Маккенна совершил грубейшую ошибку в своей штрафной, Райан накрыл запоздалую попытку выноса, отскок получился в направлении Винисиуса Жуниора, а тот уже обыграл выбежавшего из ворот голкипера и закатил мяч в сетку.

В добавленное к первому тайму время Винисиус оформил дубль. Подкат Куньи помешал шотландцам выбраться из обороны, далее Бруно Гимарайнс исполнил подачу на дальнюю штангу, Ганн не дотянулся до мяча, а Винисиус с линии ворот нанёс удар головой.

На 60-й минуте Бруно Гимарайнс здорово открылся под передачу к границе штрафной Шотландии, здорово придержал мяч и сделал скидку чуть правее, а набежавший Матеус Кунья пробил точно в ближний угол ворот.

Результат матча Шотландия Эдинбург 0:3 Бразилия Бразилиа 0:1 Винисиус Жуниор 7' 0:2 Винисиус Жуниор 45+3' 0:3 Матеус Кунья 60' Шотландия: Ангус Ганн, Нэйтан Паттерсон ( Райан Кристи 82' ), Джек Хендри, Скотт Маккена, Эндрю Робертсон ( Киран Тирни 45' ), Льюис Фергюсон, Кенни Маклин, Скотт МакТоминай, Джон МакГинн ( Че Адамс 90' ), Бен Гэннон-Доук ( Энтони Ралстон 82' ), Лоуренс Шанклэнд ( Финдли Кертис 90' ) Бразилия: Алисон, Дуглас Сантос ( Эндрик 82' ), Габриэль Магальяйнс, Маркос Маркиньос, Данило, Лукас Пакета ( Габриэл Мартинелли 66' ), Каземиро ( Фабиньо 65' ), Бруно Гимарайнс, Винисиус Жуниор, Матеус Кунья ( Неймар 76' ), Райан ( Алекс Сандро 82' ) Жёлтые карточки: Райан Кристи 89' — Данило 62', Фабиньо 82'

Статистика матча 5 Удары в створ 9 6 Удары мимо 7 46 Владение мячом 54 7 Угловые удары 6 0 Офсайды 1 10 Фолы 11

После этого матча сборная Бразилии набрала 7 очков и вышла в плей-офф ЧМ с первого места в группе С. В 1/16 финала бразильцы сыграют 29 июня с командой, занявшей второе место в группе F. У сборной Шотландии 3 очка и 3-е место в группе С.