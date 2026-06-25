Сборная Шотландии потерпела поражение от команды Бразилии (0:3) в матче 3-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

Шотландия — Бразилия
Шотландия — Бразилия globallookpress.com

Счет в матче был открыт уже на 7-й минуте. Маккенна совершил грубейшую ошибку в своей штрафной, Райан накрыл запоздалую попытку выноса, отскок получился в направлении Винисиуса Жуниора, а тот уже обыграл выбежавшего из ворот голкипера и закатил мяч в сетку.

В добавленное к первому тайму время Винисиус оформил дубль. Подкат Куньи помешал шотландцам выбраться из обороны, далее Бруно Гимарайнс исполнил подачу на дальнюю штангу, Ганн не дотянулся до мяча, а Винисиус с линии ворот нанёс удар головой.

На 60-й минуте Бруно Гимарайнс здорово открылся под передачу к границе штрафной Шотландии, здорово придержал мяч и сделал скидку чуть правее, а набежавший Матеус Кунья пробил точно в ближний угол ворот.

Результат матча

ШотландияЭдинбургШотландия0:3БразилияБразилияБразилиа
0:1 Винисиус Жуниор 7' 0:2 Винисиус Жуниор 45+3' 0:3 Матеус Кунья 60'
Шотландия:  Ангус Ганн,  Нэйтан Паттерсон (Райан Кристи 82'),  Джек Хендри,  Скотт Маккена,  Эндрю Робертсон (Киран Тирни 45'),  Льюис Фергюсон,  Кенни Маклин,  Скотт МакТоминай,  Джон МакГинн (Че Адамс 90'),  Бен Гэннон-Доук (Энтони Ралстон 82'),  Лоуренс Шанклэнд (Финдли Кертис 90')
Бразилия:  Алисон,  Дуглас Сантос (Эндрик 82'),  Габриэль Магальяйнс,  Маркос Маркиньос,  Данило,  Лукас Пакета (Габриэл Мартинелли 66'),  Каземиро (Фабиньо 65'),  Бруно Гимарайнс,  Винисиус Жуниор,  Матеус Кунья (Неймар 76'),  Райан (Алекс Сандро 82')
Жёлтые карточки:  Райан Кристи 89'  —  Данило 62',  Фабиньо 82'

После этого матча сборная Бразилии набрала 7 очков и вышла в плей-офф ЧМ с первого места в группе С. В 1/16 финала бразильцы сыграют 29 июня с командой, занявшей второе место в группе F. У сборной Шотландии 3 очка и 3-е место в группе С.