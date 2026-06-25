Сборная Шотландии потерпела поражение от команды Бразилии (0:3) в матче 3-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.
Счет в матче был открыт уже на 7-й минуте. Маккенна совершил грубейшую ошибку в своей штрафной, Райан накрыл запоздалую попытку выноса, отскок получился в направлении Винисиуса Жуниора, а тот уже обыграл выбежавшего из ворот голкипера и закатил мяч в сетку.
В добавленное к первому тайму время Винисиус оформил дубль. Подкат Куньи помешал шотландцам выбраться из обороны, далее Бруно Гимарайнс исполнил подачу на дальнюю штангу, Ганн не дотянулся до мяча, а Винисиус с линии ворот нанёс удар головой.
На 60-й минуте Бруно Гимарайнс здорово открылся под передачу к границе штрафной Шотландии, здорово придержал мяч и сделал скидку чуть правее, а набежавший Матеус Кунья пробил точно в ближний угол ворот.
Результат матча
После этого матча сборная Бразилии набрала 7 очков и вышла в плей-офф ЧМ с первого места в группе С. В 1/16 финала бразильцы сыграют 29 июня с командой, занявшей второе место в группе F. У сборной Шотландии 3 очка и 3-е место в группе С.