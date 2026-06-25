Карло Анчелотти остался доволен игрой сборной Бразилии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Шотландии. «Селесао» уверенно победили со счетом 3:0 и оформили выход в плей-офф с первого места в группе.

Карло Анчелотти globallookpress.com

Итальянский специалист отметил, что команда постепенно набирает оптимальные кондиции и становится более сплоченной. При этом Анчелотти подчеркнул, что бразильцам еще есть куда прибавлять перед решающими матчами турнира.

«Мы действуем как настоящая команда. Это наша основная задача. Команду сейчас нельзя назвать идеальной, есть что улучшить. Будем работать над этим. Я доволен нашими слаженными действиями в прошедшей встрече. Такое единение очень важно», — приводит слова тренера Globo.

Сборная Бразилии завершила групповой этап без поражений, набрав семь очков. Команда Анчелотти одержала победы над Гаити и Шотландией, а также сыграла вничью с Марокко.