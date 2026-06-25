Генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль прокомментировал интерес «Барселоны» к нападающему Хулиану Альваресу, который ранее открыто заявил о желании покинуть мадридский клуб.

Хулиан Альварес globallookpress.com

«Барселона» проявляет к нам неуважение, они думают, что могут нас принизить, что мы слабые или глупые. Но на самом деле они показывают миру свой собственный стиль поведения. Они лгут нам, игроку, СМИ, а также своим собственным болельщикам. Пытаются убедить всех, что могут позволить себе трансфер, на который на самом деле не способны. Это не первый раз, когда «Барселона» поступает подобным образом, футбольный мир прекрасно об этом знает. В прошлом году они сделали нечто очень похожее с Нико Уильямсом и «Атлетиком», — приводит слова Хиля EFE.

Несмотря на интерес каталонцев, долгосрочный контракт Альвареса с «матрасниками» рассчитан до лета 2030 года.